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Tafsir: Al-Baqarah 2:23
Al-Baqarah
23
2:23
وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ٢٣
وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍۢ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍۢ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٢٣
وَإِن
ﲱ
كُنتُمۡ
ﲲ
فِي
ﲳ
رَيۡبٖ
ﲴ
مِّمَّا
ﲵ
نَزَّلۡنَا
ﲶ
عَلَىٰ
ﲷ
عَبۡدِنَا
ﲸ
فَأۡتُواْ
ﲹ
بِسُورَةٖ
ﲺ
مِّن
ﲻ
مِّثۡلِهِۦ
ﲼ
وَٱدۡعُواْ
ﲽ
شُهَدَآءَكُم
ﲾ
مِّن
ﲿ
دُونِ
ﳀ
ٱللَّهِ
ﳁ
إِن
ﳂ
كُنتُمۡ
ﳃ
صَٰدِقِينَ
ﳄ
٢٣
ﳅ
And if you are in doubt about what We have revealed to Our servant,
1
then produce a sûrah like it and call your helpers other than Allah, if what you say is true.
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﴿وَإِن كُنتُمۡ فِی رَیۡبࣲ﴾ شَكّ ﴿مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا﴾ مُحَمَّد مِنْ الْقُرْآن أَنَّهُ مِنْ عِنْد اللَّه ﴿فَأۡتُوا۟ بِسُورَةࣲ مِّن مِّثۡلِهِۦ﴾ أَيْ الْمُنَزَّل وَمِنْ لِلْبَيَانِ أَيْ هِيَ مِثْله فِي الْبَلَاغَة وَحُسْن النَّظْم وَالْإِخْبَار عَنْ الْغَيْب وَالسُّورَة قِطْعَة لَهَا أَوَّل وَآخِر أَقَلّهَا ثَلَاث آيَات ﴿وَٱدۡعُوا۟ شُهَدَاۤءَكُم﴾ آلِهَتكُمْ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا ﴿مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أي من غَيْره لِتُعِينَكُمْ ﴿إِن كُنتُمۡ صَـٰدِقِینَ ٢٣﴾ فِي أَنَّ مُحَمَّدًا قَالَهُ مِنْ عِنْد نَفْسه فَافْعَلُوا ذَلِك فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ فُصَحَاء مِثْله وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِك قَالَ تَعَالَى