Quran.com 的“笔记”功能是加深您对《古兰经》理解的有效途径。无论您是在研读、反思，还是仅仅想更好地理解经文，做笔记都能帮助您更深入地理解经文，并记住那些原本可能被遗忘的见解。
每节经文旁边都有注释功能
一旦您保存了某一节的注释，注释图标就会变成蓝色，这样在以后的阅读中就可以轻松识别您之前注释过的节。
记笔记可以记录你研读《古兰经》的个人历程。记录你研读过程中的想法、疑问和顿悟的时刻。随着时间的推移，这些笔记将成为你精神成长和理解加深的宝贵记录。
注释示例：
你是否有过这样的经历：离开课堂或讲座，却忘记了在笔记本、笔记应用或文档中草草记下的笔记？想象一下，你每次重读经文时，都能轻松访问你对经文所做的所有笔记，并且每次都能在经文章节中轻松找到。
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无论您是主动记忆还是复习所学内容，笔记都可以成为记忆的有力辅助。
Quran.com 上的笔记虽然私密保存，但您也可以选择在 QuranReflect.com 上公开分享精选的感想。这是一个非营利性社区平台，旨在鼓励人们以深思熟虑的方式阅读《古兰经》——并非通过学术性的注释（只有合格的学者才能阅读），而是通过真诚的个人感想，并由合格的审核团队进行审核和指导。
安拉邀请所有信徒，不仅是学者，来参与 tadabbur：
先知啊，这是一部受祝福的经典，我把它降示给你，以便他们思考其中的经文，以便有理智的人能够铭记。（古兰经 38:29）
您可以用来反思的个人反思问题示例：
更深入的见解：
分享您的反思，或许能引起他人的深刻共鸣，并促进以《古兰经》为中心的社群不断成长。访问QuranReflect.com/faq了解更多信息，并探索五大视角，丰富您的反思。
古兰经是你的终身伴侣，使用笔记功能可以帮助你与它建立有意义的互动关系。用它来记录反思、标记挑战、保存真知灼见等等。随着时间的推移，它将成为你与真主之书的付出、真诚和成长的个人记录，如果真主愿意的话。
我们邀请您挑战自己，每天阅读《古兰经》——哪怕只是一节经文——并花点时间反思并写下笔记。让这个小而持续的行为成为加深您与真主之书关系的一种方式，一节一节地加深。
愿真主使《古兰经》成为你胸中的光明、你心灵的春天、你忧患的消除者、你困苦的救济者。阿门。