做笔记的6个重要理由——以及它们如何改变你的《古兰经》之旅

使用注释功能的好处

Quran.com 的“笔记”功能是加深您对《古兰经》理解的有效途径。无论您是在研读、反思，还是仅仅想更好地理解经文，做笔记都能帮助您更深入地理解经文，并记住那些原本可能被遗忘的见解。

每节经文旁边都有注释功能

如何使用注释功能

选择一节：单击任意一节并选择注释选项。 添加您的想法：输入您的想法、提醒或问题。 保存：您的笔记将保存在您的帐户下。 随时访问：通过您的个人资料或直接在诗句上返回您的笔记。

一旦您保存了某一节的注释，注释图标就会变成蓝色，这样在以后的阅读中就可以轻松识别您之前注释过的节。

使用注释功能的好处

1 . 个人反思与精神成长

记笔记可以记录你研读《古兰经》的个人历程。记录你研读过程中的想法、疑问和顿悟的时刻。随着时间的推移，这些笔记将成为你精神成长和理解加深的宝贵记录。

阅读《古兰经》时，记下您的想法、反思和领悟——无论它们多么简单或多么深刻。

通过积极参与《古兰经》的经文而不是不停顿地快速阅读来加强您与《古兰经》的关系。

注释示例：

2 . 组织和保存你的学习

你是否有过这样的经历：离开课堂或讲座，却忘记了在笔记本、笔记应用或文档中草草记下的笔记？想象一下，你每次重读经文时，都能轻松访问你对经文所做的所有笔记，并且每次都能在经文章节中轻松找到。

3 . 随时随地访问

只需创建一个免费登录即可开始。

您的笔记安全地存储在您的 Quran.com 帐户中。

跨设备同步——在手机、平板电脑或台式机上继续学习。

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4 . 增强记忆和复习

无论您是主动记忆还是复习所学内容，笔记都可以成为记忆的有力辅助。

在诗句旁边写上解释或提醒以帮助记忆。

记下困难的单词或概念，以便以后复习。

使用注释来标记记忆计划的进度。

5 . 分享你的想法，让其他人受益

Quran.com 上的笔记虽然私密保存，但您也可以选择在 QuranReflect.com 上公开分享精选的感想。这是一个非营利性社区平台，旨在鼓励人们以深思熟虑的方式阅读《古兰经》——并非通过学术性的注释（只有合格的学者才能阅读），而是通过真诚的个人感想，并由合格的审核团队进行审核和指导。

安拉邀请所有信徒，不仅是学者，来参与 tadabbur：

先知啊，这是一部受祝福的经典，我把它降示给你，以便他们思考其中的经文，以便有理智的人能够铭记。（古兰经 38:29）

您可以用来反思的个人反思问题示例：

这节经文在哪些方面感动或启发了您？

所提到的品质或行为中是否有您可以改进的？

是否存在可以应用到你的生活中的承诺或警告/禁令？

更深入的见解：

其中是否提到了真主的名字？它们与这节经文有何关系？

哪些词语或语言方面引起了您的注意？

你能将其与这节经文的上下文、其他《古兰经》经文、圣训或事件联系起来吗？

分享您的反思，或许能引起他人的深刻共鸣，并促进以《古兰经》为中心的社群不断成长。访问QuranReflect.com/faq了解更多信息，并探索五大视角，丰富您的反思。

今天就开始你的旅程

古兰经是你的终身伴侣，使用笔记功能可以帮助你与它建立有意义的互动关系。用它来记录反思、标记挑战、保存真知灼见等等。随着时间的推移，它将成为你与真主之书的付出、真诚和成长的个人记录，如果真主愿意的话。

我们邀请您挑战自己，每天阅读《古兰经》——哪怕只是一节经文——并花点时间反思并写下笔记。让这个小而持续的行为成为加深您与真主之书关系的一种方式，一节一节地加深。

愿真主使《古兰经》成为你胸中的光明、你心灵的春天、你忧患的消除者、你困苦的救济者。阿门。