登入
登入
选择语言

21. Al-Anbiya

众先知

信息
奉至仁至慈的真主之名
21:1
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ١
ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ ١

١

对众人的清算已经临近了，他们却在疏忽之中，不加以思维。
经注
课程
反思