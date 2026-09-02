登入
登入
选择语言

15. Al-Hijr

石谷

信息
奉至仁至慈的真主之名
15:1
الر تلك ايات الكتاب وقران مبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ وَقُرْءَانٍۢ مُّبِينٍۢ ١

١

艾列弗，俩目，拉仪。这些是天经--明白的《古兰经》的节文。
经注
课程
反思