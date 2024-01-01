3

Это откровение подтверждает божественность Аллаха и опровергает воззрения многобожников, которые приобщают сотоварищей к Нему. В нем разъясняется, что только Всевышний Аллах заслуживает любви и почитания, величия и славы. Он один управляет рабами, когда они бодрствуют и когда они спят. Он забирает их души по ночам, и они погружаются в сон, а их тела отдыхают от дневного труда. Когда же они просыпаются, Он возвращает их к жизни для того, чтобы они выполняли свои религиозные и мирские обязанности. Он знает обо всех деяниях, которые они совершают, и управляет ими таким образом до тех пор, пока не наступит назначенный срок. Под ним подразумевается смерть отдельных людей и воскрешение после смерти всего человечества. Когда же наступит этот последний срок, Аллах вернет к Себе рабов и сообщит им обо всех добрых и злых деяниях, которые они совершили.