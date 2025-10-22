وحفظا من كل شيطان مارد ٧
وَحِفْظًۭا مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍۢ مَّارِدٍۢ ٧
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3

এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে [১]।

[১] অনুরূপ দেখুন, সূরা আল-হিজর: ১৭-১৮।