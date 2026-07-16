登入
登入
选择语言
27:43
وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين ٤٣
وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍۢ كَـٰفِرِينَ ٤٣

٤٣

她舍真主而崇拜的，妨碍她，她本是属于不信道的民众。
经注
课程
反思