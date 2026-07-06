登入
登入
选择语言
27:36
فلما جاء سليمان قال اتمدونن بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ٣٦
فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَـٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍۢ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيْرٌۭ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٣٦

٣٦

当使者到了素莱曼的面前的时候，他说：你们怎么以财产来资助我呢？真主所赐我的，胜过他所赐你们的。不然，你们为你们的礼物而洋洋得意。
经注
课程
反思