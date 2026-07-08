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72:21
قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ٢١
قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا رَشَدًۭا ٢١

٢١

你说：我不能为你们主持祸福。
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