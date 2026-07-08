登入
登入
选择语言
72:19
وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ١٩
وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا۟ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًۭا ١٩

١٩

当真主的仆人起来祈祷的时候，他们几乎群起而攻之。
经注
课程
反思