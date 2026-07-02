登入
登入
选择语言
5:99
ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ٩٩
مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٩٩

٩٩

使者只负通知的责任。真主知道你们所表现的，和你们所隐讳的。
经注
课程
反思