我只将管理火狱的成天神，我只以他们的数目，考验不信道的人们，以便曾受天经的人们认清，而信道的人们更加笃信；以免曾受天经的人们和信道的人们怀疑；以便心中有病者和不信道者说：真主设这个譬喻做什么？真主这样使他所意欲的人误入迷途，使他所意欲的人遵循正路。只有你的主，能知道他的军队，这只是人类的教训。