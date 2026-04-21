登入
登入
选择语言
46:34
ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هاذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ٣٤
وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٤

٣٤

不信道的人们遭受火刑之日，或者将对他们说：难道这刑罚不是真实的吗？他们将说：是真实的，以我们的主盟誓！他将说：你们尝试刑罚吧！因为你们没有信道。
经注
课程
反思
Notes placeholders