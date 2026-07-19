登入
登入
选择语言
53:28
وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شييا ٢٨
وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًۭٔا ٢٨

٢٨

他们对于那种称呼，绝无任何知识，他们只凭猜想；而猜想对于真理，确是毫无裨益的。
经注
课程
反思