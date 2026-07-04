登入
登入
选择语言
20:88
فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هاذا الاهكم والاه موسى فنسي ٨٨
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًۭا جَسَدًۭا لَّهُۥ خُوَارٌۭ فَقَالُوا۟ هَـٰذَآ إِلَـٰهُكُمْ وَإِلَـٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ٨٨

٨٨

他就为他们铸出一头牛犊--一个有犊声的躯壳， 他们就说：这是你们的主，也是穆萨的主，但他忘记了。
经注
课程
反思