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Tafsir: Yusuf 12:84
Yusuf
84
12:84
وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ٨٤
وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌۭ ٨٤
وَتَوَلَّىٰ
عَنۡهُمۡ
وَقَالَ
يَٰٓأَسَفَىٰ
عَلَىٰ
يُوسُفَ
وَٱبۡيَضَّتۡ
عَيۡنَاهُ
مِنَ
ٱلۡحُزۡنِ
فَهُوَ
كَظِيمٞ
٨٤
He turned away from them, lamenting, “Alas, poor Joseph!” And his eyes turned white out of the grief he suppressed.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَتَوَلَّىٰ عَنۡهُمۡ﴾ تَارِكًا خِطَابهمْ ﴿وَقَالَ یَـٰۤأَسَفَىٰ﴾ الْأَلِف بَدَل مِنْ يَاء الْإِضَافَة أَيْ يَا حُزْنِي ﴿عَلَىٰ یُوسُفَ وَٱبۡیَضَّتۡ عَیۡنَاهُ﴾ انْمَحَقَ سَوَادهمَا وَبُدِّلَ بَيَاضًا مِنْ بُكَائِهِ ﴿مِنَ ٱلۡحُزۡنِ﴾ عَلَيْهِ ﴿فَهُوَ كَظِیمࣱ ٨٤﴾ مَغْمُوم مَكْرُوب لَا يُظْهِر كَرْبه