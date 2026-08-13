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Tafsir: Yusuf 12:80
Yusuf
80
12:80
فلما استياسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ٨٠
فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا۟ مِنْهُ خَلَصُوا۟ نَجِيًّۭا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًۭا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِى يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِى ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ٨٠
فَلَمَّا
ٱسۡتَيۡـَٔسُواْ
مِنۡهُ
خَلَصُواْ
نَجِيّٗاۖ
قَالَ
كَبِيرُهُمۡ
أَلَمۡ
تَعۡلَمُوٓاْ
أَنَّ
أَبَاكُمۡ
قَدۡ
أَخَذَ
عَلَيۡكُم
مَّوۡثِقٗا
مِّنَ
ٱللَّهِ
وَمِن
قَبۡلُ
مَا
فَرَّطتُمۡ
فِي
يُوسُفَۖ
فَلَنۡ
أَبۡرَحَ
ٱلۡأَرۡضَ
حَتَّىٰ
يَأۡذَنَ
لِيٓ
أَبِيٓ
أَوۡ
يَحۡكُمَ
ٱللَّهُ
لِيۖ
وَهُوَ
خَيۡرُ
ٱلۡحَٰكِمِينَ
٨٠
When they lost all hope in him, they spoke privately. The eldest of them said, “Do you not know that your father had taken a solemn oath by Allah from you, nor how you failed him regarding Joseph before? So I am not leaving this land until my father allows me to, or Allah decides for me. For He is the Best of Judges.
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[
فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا
] كاتێك بێ ئومێد بوون له یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ڕۆیشتن له خهڵكى جیا بوونهوهو به چپهو چپ و نهێنی بهیهكهوه قسهیان كرد [
قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ
] گهورهكهیان (ئهوهى كه پێشتریش وتى یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- مهكوژن و بیخهنه ناو بیرهكهوه) پێی وتن: ئایا نازانن كه باوكتان عههدو بهڵێنی لێ وهرگرتوون به خوای گهوره كه سوێندتان بۆ خوارد به خوای گهوره كه ئهبێ كوڕهكهی بپارێزن و بۆى بگهڕێننهوه [
وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ
] وه پێشتریش كه كهمتهرخهمیتان كرد له حهقی یوسفدا -
صلی الله علیه وسلم
- [
فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي
] وه من ئهم زهوی میصره بهجێ ناهێڵم و لێی ئهمێنمهوه تا مهگهر باوكم ئیزنم بدات و بڵێ: وهرهوه ئهو كاته دێمهوه [
أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي
] یان خوای گهوره بڕیارێكی تر بدات بهوهی كه بتوانم براكهم ڕزگار بكهم و بیهێنمهوه [
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٠)
] وه خوای گهوره باشترین بڕیاردهره.