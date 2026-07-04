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Yusuf
77
12:77
۞ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون ٧٧
۞ قَالُوٓا۟ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌۭ لَّهُۥ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّۭ مَّكَانًۭا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧
۞ قَالُوٓاْ
إِن
يَسۡرِقۡ
فَقَدۡ
سَرَقَ
أَخٞ
لَّهُۥ
مِن
قَبۡلُۚ
فَأَسَرَّهَا
يُوسُفُ
فِي
نَفۡسِهِۦ
وَلَمۡ
يُبۡدِهَا
لَهُمۡۚ
قَالَ
أَنتُمۡ
شَرّٞ
مَّكَانٗاۖ
وَٱللَّهُ
أَعۡلَمُ
بِمَا
تَصِفُونَ
٧٧
˹To distance themselves,˺ Joseph’s brothers argued, “If he has stolen, so did his ˹full˺ brother before.”
1
But Joseph suppressed his outrage—revealing nothing to them—and said ˹to himself˺, “You are in such an evil position,
2
and Allah knows best ˹the truth of˺ what you claim.”
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Al-Sa'di
Когда братья Йусуфа увидели то, что произошло, они сказали: «Если он действительно украл, то в этом нет ничего удивительного, потому что за его родным братом также водилось воровство. Мы не имеем к этому никакого отношения. От двух наших братьев можно ожидать многого, но они не приходятся нам родными». Своими словами они пытались унизить Йусуфа и его брата, однако Йусуф не стал говорить им слова, которые могли им не понравиться. Напротив, он сдержал гнев и скрыл от них истинное положение вещей. А про себя он подумал: «Вы обвиняете нас в злодеянии, а ведь сами совершаете еще большее зло. Аллаху прекрасно известно о том, что вы наговариваете на нас и лживо приписываете нам воровство, к которому мы не имеем никакого отношения».