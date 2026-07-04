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Yusuf
73
12:73
قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الارض وما كنا سارقين ٧٣
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـٰرِقِينَ ٧٣
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
لَقَدۡ
عَلِمۡتُم
مَّا
جِئۡنَا
لِنُفۡسِدَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
كُنَّا
سَٰرِقِينَ
٧٣
Joseph’s brothers replied, “By Allah! You know well that we did not come to cause trouble in the land, nor are we thieves.”
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 12:73 to 12:74
Братья поклялись, что не собирались совершать на египетской земле беззаконие, потому что воровство является одним из величайших проявлений беззакония. Они принесли клятву на основании своих знаний. Они знали, что ни один из братьев не был вором и нечестивцем, потому что прежде они прошли через испытания, подтвердившие их добропорядочность и набожность. Более того, люди, которые обвинили их в воровстве, также прекрасно знали об их добропорядочности. И возражение братьев можно назвать очень убедительным, ведь гораздо менее убедительными были бы слова: «Мы не совершали беззакония и не воровали».