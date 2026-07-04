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Yusuf
70
12:70
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن موذن ايتها العير انكم لسارقون ٧٠
فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِى رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ٧٠
فَلَمَّا
جَهَّزَهُم
بِجَهَازِهِمۡ
جَعَلَ
ٱلسِّقَايَةَ
فِي
رَحۡلِ
أَخِيهِ
ثُمَّ
أَذَّنَ
مُؤَذِّنٌ
أَيَّتُهَا
ٱلۡعِيرُ
إِنَّكُمۡ
لَسَٰرِقُونَ
٧٠
When Joseph had provided them with supplies, he slipped the royal cup into his brother’s bag. Then a herald cried, “O people of the caravan! You must be thieves!”
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[
فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ
] وه كاتێك باری بۆ ئاماده كردن و بهڕێ كهوتن به بێ ئهوهى ههست بكهن ئهو صاعهی كه خواردنهكهیان پێ ئهپێوا، یان خواردنهوهى پێ دهخواردهوه كه له زیو یان ئاڵتون بوو خستیه ناو باری بنیامینی برایهوه [
ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠)
] پاشان بانگبێژێك بانگی كرد ئهی خهڵكی كاروانهكه بهدڵنیایى ئێوه دزن.