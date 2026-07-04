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Yusuf
68
12:68
ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٦٨
وَلَمَّا دَخَلُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ إِلَّا حَاجَةًۭ فِى نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰهَا ۚ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمٍۢ لِّمَا عَلَّمْنَـٰهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦٨
وَلَمَّا
دَخَلُواْ
مِنۡ
حَيۡثُ
أَمَرَهُمۡ
أَبُوهُم
مَّا
كَانَ
يُغۡنِي
عَنۡهُم
مِّنَ
ٱللَّهِ
مِن
شَيۡءٍ
إِلَّا
حَاجَةٗ
فِي
نَفۡسِ
يَعۡقُوبَ
قَضَىٰهَاۚ
وَإِنَّهُۥ
لَذُو
عِلۡمٖ
لِّمَا
عَلَّمۡنَٰهُ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَ
ٱلنَّاسِ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٦٨
Then when they entered as their father had instructed them, this did not help them against ˹the Will of˺ Allah whatsoever. It was just a desire in Jacob’s heart which he satisfied. He was truly blessed with ˹great˺ knowledge because of what We had taught him, but most people have no knowledge.
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Tafseer Jalalayn
قال تعالى ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا۟ مِنۡ حَیۡثُ أَمَرَهُمۡ أَبُوهُم﴾ أَيْ مُتَفَرِّقِينَ ﴿مَّا كَانَ یُغۡنِی عَنۡهُم مِّنَ ٱللَّهِ﴾ أَيْ قَضَائِهِ ﴿مِن﴾ زَائِدَة ﴿شَیۡءٍ إِلَّا﴾ لَكِنَّ ﴿حَاجَةࣰ فِی نَفۡسِ یَعۡقُوبَ قَضَىٰهَاۚ﴾ وَهِيَ إرَادَة دَفْع الْعَيْن شَفَقَة ﴿وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلۡمࣲ لِّمَا عَلَّمۡنَـٰهُ﴾ لِتَعْلِيمِنَا إيَّاهُ ﴿وَلَـٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ﴾ وَهُمْ الْكُفَّار ﴿لَا یَعۡلَمُونَ ٦٨﴾ إلْهَام اللَّه لِأَصْفِيَائِهِ