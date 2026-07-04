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Yusuf
65
12:65
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هاذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذالك كيل يسير ٦٥
وَلَمَّا فَتَحُوا۟ مَتَـٰعَهُمْ وَجَدُوا۟ بِضَـٰعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا مَا نَبْغِى ۖ هَـٰذِهِۦ بِضَـٰعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍۢ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌۭ يَسِيرٌۭ ٦٥
وَلَمَّا
فَتَحُواْ
مَتَٰعَهُمۡ
وَجَدُواْ
بِضَٰعَتَهُمۡ
رُدَّتۡ
إِلَيۡهِمۡۖ
قَالُواْ
يَٰٓأَبَانَا
مَا
نَبۡغِيۖ
هَٰذِهِۦ
بِضَٰعَتُنَا
رُدَّتۡ
إِلَيۡنَاۖ
وَنَمِيرُ
أَهۡلَنَا
وَنَحۡفَظُ
أَخَانَا
وَنَزۡدَادُ
كَيۡلَ
بَعِيرٖۖ
ذَٰلِكَ
كَيۡلٞ
يَسِيرٞ
٦٥
When they opened their bags, they discovered that their money had been returned to them. They argued, “O our father! What more can we ask for? Here is our money, fully returned to us. Now we can buy more food for our family. We will watch over our brother, and obtain an extra camel-load of grain. That load can be easily secured.”
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Al-Sa'di
Братьям стало ясно, что Йусуф сознательно вернул им деньги и не захотел брать с них платы за зерно. В надежде окончательно убедить своего отца в необходимости отправить Беньямина в торговую поездку вместе с ними, они сказали: «Отец наш! Чего еще можно желать после такого достойного приема? Египетский вельможа сполна отмерил нам зерно и вернул наши деньги достойным образом, проявив искреннюю доброту и благородство. Если мы отправимся в Египет вместе с нашим братом, то нам снова отмерят зерно, и мы сможем прокормить наши семьи. Мы сможем привезти домой то, в чем так нуждаются наши домочадцы. Мы непременно убережем нашего брата и получим вдобавок еще один вьюк зерна, потому что каждому человеку полагается только один вьюк. Эта поездка не будет обременительной. Она не причинит тебе вреда, потому что не займет много времени и принесет нам очевидную пользу».