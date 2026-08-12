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Tafsir: Yusuf 12:53
Yusuf
53
12:53
۞ وما ابري نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ٥٣
۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٥٣
۞ وَمَآ
أُبَرِّئُ
نَفۡسِيٓۚ
إِنَّ
ٱلنَّفۡسَ
لَأَمَّارَةُۢ
بِٱلسُّوٓءِ
إِلَّا
مَا
رَحِمَ
رَبِّيٓۚ
إِنَّ
رَبِّي
غَفُورٞ
رَّحِيمٞ
٥٣
And I do not seek to free myself from blame, for indeed the soul is ever inclined to evil, except those shown mercy by my Lord. Surely my Lord is All-Forgiving, Most Merciful.”
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﴿وَمَاۤ أُبَرِّئُ نَفۡسِیۤۚ﴾ مِنْ الزَّلَل ﴿إِنَّ ٱلنَّفۡسَ﴾ الْجِنْس ﴿لَأَمَّارَةُۢ﴾ كَثِيرَة الْأَمْر ﴿بِٱلسُّوۤءِ إِلَّا مَا﴾ بمعنى من ﴿رَحِمَ رَبِّیۤۚ﴾ فعصمه ﴿إِنَّ رَبِّی غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٥٣﴾