Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
5
12:5
قال يا بني لا تقصص روياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين ٥
قَالَ يَـٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا۟ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لِلْإِنسَـٰنِ عَدُوٌّۭ مُّبِينٌۭ ٥
قَالَ
يَٰبُنَيَّ
لَا
تَقۡصُصۡ
رُءۡيَاكَ
عَلَىٰٓ
إِخۡوَتِكَ
فَيَكِيدُواْ
لَكَ
كَيۡدًاۖ
إِنَّ
ٱلشَّيۡطَٰنَ
لِلۡإِنسَٰنِ
عَدُوّٞ
مُّبِينٞ
٥
He replied, “O my dear son! Do not relate your vision to your brothers, or they will devise a plot against you. Surely Satan is a sworn enemy to humankind.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ
] باوكی پێی فهرموو: ئهی كوڕی خۆم ئهم خهوه بۆ براكانت مهگێڕهوه [
فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا
] نهوهكو ئهوانیش لێكدانهوهكهی بزانن و دواتر له حهسوودیدا نهخشهو پیلانت بۆ دابنێن و لهناوتبهرن (ئهگهر نیعمهتێك له ئارادا بوو بیشارهوهو دهریمهخه تا پێدهگات و خۆى دهردهكهوێت تا كهس حهسودى پێنهبات و نهبێته چاوهوه) [
إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٥)
] چونكه بهڕاستی شهیتان دوژمنێكی ئاشكرای مرۆڤهو وایان لێ دهكات كه حهسودى بهیهكترى ببهن و دژایهتی یهكتری بكهن.