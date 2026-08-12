Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yusuf 12:39
Yusuf
39
12:39
يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ٣٩
يَـٰصَـٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌۭ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٣٩
يَٰصَٰحِبَيِ
ٱلسِّجۡنِ
ءَأَرۡبَابٞ
مُّتَفَرِّقُونَ
خَيۡرٌ
أَمِ
ٱللَّهُ
ٱلۡوَٰحِدُ
ٱلۡقَهَّارُ
٣٩
O my fellow-prisoners! Which is far better: many different lords or Allah—the One, the Supreme?
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Неужели вам нравится поклоняться слабым и беспомощным божествам, которые не способны принести пользу или причинить вред, одарить щедротами или лишить благ? Ваши божества разрозненны, потому что одни из вас поклоняются деревьям, другие - камням, третьи - ангелам, четвертые - покойникам, пятые - другим языческим идолам. Неужели поклоняться таким божествам лучше, чем поклоняться Аллаху, обладающему всеми качествами совершенства? Он один обладает божественной сущностью и прекрасными именами и вершит достохвальные деяния, и никто не разделяет с ним этих божественных атрибутов. Его могущество настолько велико, что Ему покорны все творения, и во Вселенной происходит только то, что Ему угодно. А если что-нибудь Ему не угодно, то этому не суждено произойти. Безусловно, Господь Бог, обладающий такими удивительными качествами, абсолютно превосходит идолов, которые только называются богами. Они не обладают совершенными качествами и не способны вершить божественные деяния. И поэтому далее Йусуф сказал: