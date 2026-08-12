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Tafsir: Yusuf 12:29
Yusuf
29
12:29
يوسف اعرض عن هاذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطيين ٢٩
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِـِٔينَ ٢٩
يُوسُفُ
أَعۡرِضۡ
عَنۡ
هَٰذَاۚ
وَٱسۡتَغۡفِرِي
لِذَنۢبِكِۖ
إِنَّكِ
كُنتِ
مِنَ
ٱلۡخَاطِـِٔينَ
٢٩
O Joseph! Forget about this. And you ˹O wife˺! Seek forgiveness for your sin.
1
It certainly has been your fault.”
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Tafseer Jalalayn
ثم قال يا ﴿یُوسُفُ أَعۡرِضۡ عَنۡ هَـٰذَاۚ﴾ الْأَمْر وَلَا تَذْكُرهُ لِئَلَّا يَشِيع ﴿وَٱسۡتَغۡفِرِی﴾ يَا زُلَيْخَا ﴿لِذَنۢبِكِۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلۡخَاطِـِٔینَ ٢٩﴾ الْآثِمِينَ وَاشْتَهَرَ الْخَبَر وَشَاعَ