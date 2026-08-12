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Tafsir: Yusuf 12:2
Yusuf
2
12:2
انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّۭا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢
إِنَّآ
أَنزَلۡنَٰهُ
قُرۡءَٰنًا
عَرَبِيّٗا
لَّعَلَّكُمۡ
تَعۡقِلُونَ
٢
Indeed, We have sent it down as an Arabic Quran
1
so that you may understand.
2
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﴿إِنَّاۤ أَنزَلۡنَـٰهُ قُرۡءَ ٰ نًا عَرَبِیࣰّا﴾ بِلُغَةِ الْعَرَب ﴿لَّعَلَّكُمۡ﴾ يَا أَهْل مَكَّة ﴿تَعۡقِلُونَ ٢﴾ تَفْقَهُونَ مَعَانِيه