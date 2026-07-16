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Yusuf
14
12:14
قالوا لين اكله الذيب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون ١٤
قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًۭا لَّخَـٰسِرُونَ ١٤
قَالُواْ
لَئِنۡ
أَكَلَهُ
ٱلذِّئۡبُ
وَنَحۡنُ
عُصۡبَةٌ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّخَٰسِرُونَ
١٤
They said, “If a wolf were to devour him, despite our strong group, then we would certainly be losers!”
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[
قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ
] وتیان: ئهگهر بێتوو گورگ بیخوات و ئێمهش كۆمهڵێك كهسین [
إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (١٤)
] كهواته ئێمه كهسانێكی زهرهرمهندو بێ سوودو بێدهسهڵاتین.