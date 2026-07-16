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Yusuf
11
12:11
قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون ١١
قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَ۫نَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَـٰصِحُونَ ١١
قَالُواْ
يَٰٓأَبَانَا
مَا
لَكَ
لَا
تَأۡمَ۬نَّا
عَلَىٰ
يُوسُفَ
وَإِنَّا
لَهُۥ
لَنَٰصِحُونَ
١١
They said, “O our father! Why do you not trust us with Joseph, although we truly wish him well?
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Al-Sa'di
You are reading a tafsir for the group of verses 12:10 to 12:11
Один из братьев, которые вознамерились убить или прогнать Йусуфа, предложил: «Не убивайте его, потому что убийство - это тяжкий и отвратительный грех. Вы сможете добиться желаемого, даже если разлучите Йусуфа с нашим отцом, не убивая его. А для того, чтобы разлучить их, достаточно бросить Йусуфа на дно колодца. Но вы должны будете пригрозить ему, дабы он никому не рассказывал о нашем поступке, а назвался бежавшим рабом. В этом случае караван путников подберет его. Они оставят его себе и увезут в далекую страну». Этот брат относился к Йусуфу лучше всех остальных. Он отнесся к этому вопросу с наибольшей добротой и богобоязненностью. Воистину, одно зло бывает легче другого, и благодаря незначительному ущербу можно предотвратить гораздо больший ущерб. Братья согласились на это предложение и одобрили его.