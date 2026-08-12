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Tafsir: Yusuf 12:1
Yusuf
1
12:1
الر تلك ايات الكتاب المبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ١
الٓرۚ
تِلۡكَ
ءَايَٰتُ
ٱلۡكِتَٰبِ
ٱلۡمُبِينِ
١
Alif-Lãm-Ra. These are the verses of the clear Book.
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আলিফ লা-ম রা। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।