Всевышний сказал двум своим пророкам: «Ваша молитва принята!» Это свидетельствует о том, что Муса произносил слова молитвы, а Харун присоединялся к его молитве и произносил: «Аминь!» Это также свидетельствует о том, что если человек присоединяется к молитве подобным образом, то он становится соучастником этого обряда поклонения. Всевышний также повелел своим пророкам твердо придерживаться своей религии, продолжать проповедовать истину и не следовать путем заблудших невежд, которые уклонились от прямого пути и направляются в сторону Преисподней. А затем Аллах приказал им под покровом ночи вывести сынов Исраила из Египта и сообщил, что египтяне будут преследовать их. Когда Фараон узнал о случившемся, он разослал гонцов во все города египетские и приказал собрать огромное войско. Он сказал: «Это - всего лишь малочисленная кучка. Они разгневали нас, и мы все должны быть настороже» (26:54–56). Он собрал бесчисленное войско, в которое вошли все мужчины Египта, и отправился преследовать сынов Исраила. При этом он постарался, чтобы все воины были разгневаны поведением Мусы и сынов Исраила. И если гнев властелина велик, и грех провинившегося очевиден, то следует ожидать сурового наказания.