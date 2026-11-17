﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامࣲ﴾ مِنْ أَيَّام الدُّنْيَا أَيْ فِي قَدْرهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ شَمْس وَلَا قَمَر وَلَوْ شَاءَ لَخَلَقَهُنَّ فِي لَمْحَة وَالْعُدُول عَنْهُ لِتَعْلِيمِ خَلْقه التَّثَبُّت ﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ﴾ اسْتِوَاء يَلِيق بِهِ ﴿یُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۖ﴾ بَيْن الْخَلَائِق ﴿مَا مِن﴾ صِلَة ﴿شَفِیعٍ﴾ يَشْفَع لِأَحَدٍ ﴿إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ إِذۡنِهِۦۚ﴾ رَدّ لِقَوْلِهِمْ إنَّ الْأَصْنَام تَشْفَع لَهُمْ ﴿ذَ ٰلِكُمُ﴾ الْخَالِق الْمُدَبِّر ﴿ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُۚ﴾ وَحِّدُوهُ ﴿أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ٣﴾ بِإِدْغَامِ التَّاء فِي الْأَصْل فِي الذَّال