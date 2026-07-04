Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
76
12:76
فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذالك كدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ٧٦
فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِى دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍۢ مَّن نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌۭ ٧٦
فَبَدَأَ
بِأَوۡعِيَتِهِمۡ
قَبۡلَ
وِعَآءِ
أَخِيهِ
ثُمَّ
ٱسۡتَخۡرَجَهَا
مِن
وِعَآءِ
أَخِيهِۚ
كَذَٰلِكَ
كِدۡنَا
لِيُوسُفَۖ
مَا
كَانَ
لِيَأۡخُذَ
أَخَاهُ
فِي
دِينِ
ٱلۡمَلِكِ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُۚ
نَرۡفَعُ
دَرَجَٰتٖ
مَّن
نَّشَآءُۗ
وَفَوۡقَ
كُلِّ
ذِي
عِلۡمٍ
عَلِيمٞ
٧٦
Vậy là (Yusuf) bắt đầu lục xét túi của họ trước khi lục xét chiếc túi của đứa em ruột. Rồi Y lấy nó (cái lường thóc) ra từ chiếc túi của đứa em. TA đã lập kế hoạch cho Yusuf (để Y giữ lại đứa em) đúng như thế, bởi vì Y không thể giữ lại nó theo luật của nhà vua (Ai Cập: hình phạt cho tội trộm cắp là bị đánh và phạt tiền) ngoại trừ Allah muốn khác đi. TA muốn nâng cao địa vị cho ai là tùy ý TA, và (TA là) Đấng Hiểu Biết vượt bên trên tất cả những ai được ban cho kiến thức.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ
] ئهوانیش یهكهمجار باری براكان گهڕان پێش باری بنیامینى براى یوسف بۆ ئهوهی كه گومان نهچێته سهریان [
ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ
] دواتر كه گهڕان لهناو باری بنیامیندا دهریان كرد [
كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: بهم شێوازه نهخشهمان بۆ یوسف دانا نهخشهیهك كه خوا پێى رازیهو پڕه له حیكمهت و بهرژهوهندى [
مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ
] ئهو سزای براكهی خۆی نهدا به گوێرهی شهریعهتی پاشاكه بهوهی كه ئهبوایه لێی بدرایاو دوو قات غهرامه بكرایه بهڵام ئهم به گوێرهی شهریعهتی یهعقوبی باوكی كردو كردی به كۆیلهو بۆ ماوهی ساڵێك لای خۆی هێشتیهوه [
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
] ئیلا ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ بێت [
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ
] پلهی ههر كهسێك بهرز ئهكهینهوه كه ویستمان لێ بێت وهكو پلهو پایهى یوسفمان -
صلی الله علیه وسلم
- بهرز كردهوه [
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (٧٦)
] لهسهرووی ههموو خاوهن زانیاریهكهوه زانایهكی تر ههیه تا دهگاته خوای گهوره.