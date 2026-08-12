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Tafsir: Yusuf 12:54
Yusuf
54
12:54
وقال الملك ايتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين ٥٤
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌۭ ٥٤
وَقَالَ
ٱلۡمَلِكُ
ٱئۡتُونِي
بِهِۦٓ
أَسۡتَخۡلِصۡهُ
لِنَفۡسِيۖ
فَلَمَّا
كَلَّمَهُۥ
قَالَ
إِنَّكَ
ٱلۡيَوۡمَ
لَدَيۡنَا
مَكِينٌ
أَمِينٞ
٥٤
Nhà vua hạ lệnh cho các quần thần: “Các khanh hãy dẫn Yusuf đến gặp trẫm. Trẫm sẽ để Y làm việc riêng cho trẫm.” Sau khi nói chuyện với Yusuf, (nhà vua thấy được sự hiểu biết và trí tuệ của Y), nhà vua nói với Y: “Quả thật, từ ngày hôm nay, ngươi là người có địa vị cao và được tín nhiệm ở nơi ta.”
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السعدي Al-Sa'di
فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة،
أرسل إليه الملك وقال:
{ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي }
أي: أجعله خصيصة لي ومقربا لديَّ فأتوه به مكرما محترما،
{ فَلَمَّا كَلَّمَهُ }
أعجبه كلامه،
وزاد موقعه عنده فقال له:
{ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا }
أي: عندنا
{ مَكِينٌ أَمِينٌ }
أي: متمكن، أمين على الأسرار