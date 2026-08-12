Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yusuf 12:53
Yusuf
53
12:53
۞ وما ابري نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ٥٣
۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٥٣
۞ وَمَآ
أُبَرِّئُ
نَفۡسِيٓۚ
إِنَّ
ٱلنَّفۡسَ
لَأَمَّارَةُۢ
بِٱلسُّوٓءِ
إِلَّا
مَا
رَحِمَ
رَبِّيٓۚ
إِنَّ
رَبِّي
غَفُورٞ
رَّحِيمٞ
٥٣
“Thần không cho mình vô tội. Quả thật, dục vọng (của con người) thôi thúc điều xấu ngoại trừ ai đó được Thượng Đế thương xót. Quả thật, Thượng Đế là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ.”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 12:53 đến 12:54
Не думайте, что я оправдываю себя. Я действительно страстно желала его, пыталась соблазнить его и даже замыслила хитрость. Но что делать, если душа повелевает человеку совершать мерзости и прочие прегрешения? Воистину, душа - это корабль сатаны и дверь, через которую он входит к человеку. И спастись от греховных повелений своей души удается только людям, над которыми смилостивился Господь. Их души обретают уверенность и покой, повинуются тем, кто призывает на прямой путь, и отказываются повиноваться тем, кто призывает к погибели. Но это является не заслугой человеческой души, а милостью и добродетелью Аллаха по отношению к Своему рабу. Воистину, Аллах прощает и милует того, кто осмеливается совершать грехи и ослушаться, если он приносит покаяние и возвращается на прямой путь. Божья милость к такому человеку проявляется в том, что Аллах принимает его покаяние и помогает ему совершать праведные деяния. Согласно наиболее достоверному мнению, эти слова принадлежали не Йусуфу, а жене визиря. Это совершенно очевидно из контекста коранического откровения, потому что во время обсуждаемого нами разговора Йусуф еще находился в темнице.