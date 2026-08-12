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Tafsir: Yusuf 12:48
Yusuf
48
12:48
ثم ياتي من بعد ذالك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٤٨
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌۭ شِدَادٌۭ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨
ثُمَّ
يَأۡتِي
مِنۢ
بَعۡدِ
ذَٰلِكَ
سَبۡعٞ
شِدَادٞ
يَأۡكُلۡنَ
مَا
قَدَّمۡتُمۡ
لَهُنَّ
إِلَّا
قَلِيلٗا
مِّمَّا
تُحۡصِنُونَ
٤٨
“Sau đó, sẽ xảy ra bảy năm (hạn hán) liên tục, các người hãy ăn những gì mà các người đã dự trữ trước đây, ngoại trừ một ít các người sẽ phải cất giữ cẩn thận (để gieo trồng vào thời gian sau đó).”
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[
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
] له دوای ئهوه حهوت ساڵ دێت كه سهخت و بێبارانی و وشكه ساڵی ئهبێت [
يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
] ئهوهی كه ههڵتان گرتووه ئهوه ئهخۆن [
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (٤٨)
] تهنها كهمێك نهبێ كه ههڵی ئهگرن.