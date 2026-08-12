Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yusuf 12:47
Yusuf
47
12:47
قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ٤٧
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًۭا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧
قَالَ
تَزۡرَعُونَ
سَبۡعَ
سِنِينَ
دَأَبٗا
فَمَا
حَصَدتُّمۡ
فَذَرُوهُ
فِي
سُنۢبُلِهِۦٓ
إِلَّا
قَلِيلٗا
مِّمَّا
تَأۡكُلُونَ
٤٧
(Yusuf) nói: “Các người hãy trồng liên tiếp trong bảy năm. Những gì thu hoạch được, các người hãy để nguyên nhánh bông mà dự trữ, chỉ trừ một ít để ăn.”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{لێكدانەوەی خەونەكەی پاشا} [
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- سهرزهنشتى نهكرد كه بۆچى منت له یاد كرد بهڵكو خهونهكهى بۆ لێكدایهوهو فهرمووی: حهوت ساڵی یهك له دوای یهك ئێوه كشتوكاڵ ئهكهن [
فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ
] ئهوهی كه بهرههمی دێنن ئهوه لهناو گوڵه گهنمهكاندا بیهێڵنهوهو لێكی جیا مهكهنهوه بۆ ئهوهی تێكنهچێت [
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧)
] تهنها كهمێك نهبێ لهوهی كه ئهیخۆن، واته: لێكدانهوهى خهوهكهی بهوه بۆیان كرد حهوت مانگا قهڵهوهكه به حهوت ساڵ كه پیت و بهرهكهت ئهبێ، وه حهوت مانگا لاوازهكه به حهوت ساڵ كه وشكهساڵی و نهبوونی ئهبێت.