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Yusuf
4
12:4
اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين ٤
إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًۭا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَـٰجِدِينَ ٤
إِذۡ
قَالَ
يُوسُفُ
لِأَبِيهِ
يَٰٓأَبَتِ
إِنِّي
رَأَيۡتُ
أَحَدَ
عَشَرَ
كَوۡكَبٗا
وَٱلشَّمۡسَ
وَٱلۡقَمَرَ
رَأَيۡتُهُمۡ
لِي
سَٰجِدِينَ
٤
(Câu chuyện bắt đầu) khi Yusuf (còn là một đứa trẻ) nói với Cha của mình (Ya’qub): “Thưa Cha, quả thật con đã thấy (trong giấc mơ) mười một ngôi sao cùng với mặt trời và cả mặt trăng nữa, con thấy chúng quỳ lạy con.”
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Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 12:4 đến 12:5
Йусуф рассказал своему отцу, которым был пророк Йакуб, сын пророка Исхака и внук возлюбленного Аллаха Ибрахима, о сновидении, в котором одиннадцать звезд, солнце и луна поклонились ему. Это произошло задолго до того, как Йусуф обрел величие в мирской и Последней жизни. Но для каждого великого события Всевышний Аллах создает предпосылки, которые готовят почву для него и облегчают его наступление. Это происходит для того, чтобы люди не испытывали больших трудностей, и свидетельствует о милости и добродетели Аллаха по отношению к рабам. Ведая об этом, пророк Йакуб истолковал видение, которое приснилось Йусуфу. Солнцем была мать Йусуфа, луной - его отец, а звездами - его одиннадцать братьев. Йусуфу предстояло пройти большой путь и подняться так высоко, что его родные будут повиноваться ему и преклонят перед ним колени, выражая ему свое почтение. А поскольку такое невозможно без соответствующих предпосылок, ему предстояло стать Божьим избранником, получить правильные познания, вершить праведные деяния и обрести власть на земле. Безусловно, такая милость должна была принести пользу всему семейству Йакуба, которому надлежало поклониться Йусуфу. Все это стало ясно мудрому пророку.