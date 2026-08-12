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Tafsir: Yusuf 12:39
Yusuf
39
12:39
يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ٣٩
يَـٰصَـٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌۭ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٣٩
يَٰصَٰحِبَيِ
ٱلسِّجۡنِ
ءَأَرۡبَابٞ
مُّتَفَرِّقُونَ
خَيۡرٌ
أَمِ
ٱللَّهُ
ٱلۡوَٰحِدُ
ٱلۡقَهَّارُ
٣٩
“Này hai người bạn tù của tôi, nhiều Thượng Đế khác nhau tốt hơn hay chỉ một mình Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Thống Trị tốt hơn?”
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[
يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ
] پاشان یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- رووی كرده ئهو دوو گهنجهو بانگى كردن بۆ یهكخواپهرستى و فهرمووى: ئهی ههردوو هاوهڵهكهی بهندینخانهم ئایا كۆمهڵێك پهروهردگاری لێك جیاواز باشتره كه ئێوه ئهیانپهرستن [
أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٣٩)
] یاخود تهنها خوایهك كه الله یهو تاك و تهنهاو باڵادهست و بهتوانایه.