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Tafsir: Yusuf 12:2
Yusuf
2
12:2
انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّۭا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢
إِنَّآ
أَنزَلۡنَٰهُ
قُرۡءَٰنًا
عَرَبِيّٗا
لَّعَلَّكُمۡ
تَعۡقِلُونَ
٢
Quả thật, TA (Allah) đã ban Nó xuống dưới dạng Qur’an (một bài đọc) bằng tiếng Ả-rập mà các ngươi có thể hiểu.
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Al-Sa'di
Всевышний поведал о том, что коранические аяты являются знамениями Ясного Писания, слова и значения которого предельно доступны и понятны. Аллах ниспослал это писание на арабском языке - самом славном и самом ясном из мировых языков. Аллах разъяснил в нем полезные истины, в знании которых нуждаются люди. Эти разъяснения были даны для того, чтобы люди поняли ограничения, поставленные перед ними Всевышним Аллахом, уяснили основные и второстепенные вопросы религии, осмыслили Божьи повеления и запреты. И если люди сумеют понять это, то правильные познания, которыми наполнятся их сердца, принесут свои плоды. А это значит, что они станут вершить праведные деяния и покорятся истине. И если люди будут часто вспоминать о славных и возвышенных значениях коранических откровений, то их разум станет еще более совершенным, а сами они взойдут на более высокую и совершенную ступень.