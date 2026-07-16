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Yusuf
12
12:12
ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون ١٢
أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًۭا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ١٢
أَرۡسِلۡهُ
مَعَنَا
غَدٗا
يَرۡتَعۡ
وَيَلۡعَبۡ
وَإِنَّا
لَهُۥ
لَحَٰفِظُونَ
١٢
“Ngày mai, cha hãy yên tâm để em nó ra ngoài chơi cùng chúng con, chắc chắn chúng con sẽ trông chừng và bảo vệ em thật tốt.”
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العربية
Al-Sa'di
Претворяя в жизнь свой коварный план, братья сказали отцу: «Отец наш! Почему ты не позволяешь нам заботиться о Йусуфе? Почему ты без всякой на то причины опасаешься, что мы можем причинить ему вред? Мы любим его как нашего брата и желаем ему только добра. Позволь ему завтра отправиться с нами в пустыню. Он сможет погулять и пообщаться с детьми, а мы будем охранять его и оберегать от любых неприятностей». Йакуб не позволял Йусуфу играть вместе с братьями в пустыне, и поэтому братья попытались отвести от себя всякие подозрения, по причине которых Йакуб мог не доверять им младшего брата. А зная о том, что отец желает Йусуфу только добра, они напомнили ему о той пользе, которую дети извлекают из прогулок по пустыне, дабы он позволил им взять Йусуфа с собой.