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Yusuf
11
12:11
قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون ١١
قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَ۫نَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَـٰصِحُونَ ١١
قَالُواْ
يَٰٓأَبَانَا
مَا
لَكَ
لَا
تَأۡمَ۬نَّا
عَلَىٰ
يُوسُفَ
وَإِنَّا
لَهُۥ
لَنَٰصِحُونَ
١١
(Nhất trí đem Yusuf đi bỏ, chúng đến gặp Ya’qub) nói: “Thưa Cha của chúng con, sao cha lại không tin tưởng mà giao Yusuf cho chúng con (trông chừng), quả thật chúng con luôn mong điều (tốt đẹp) cho nó kia mà.”
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Al-Sa'di
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 12:10 đến 12:11
Один из братьев, которые вознамерились убить или прогнать Йусуфа, предложил: «Не убивайте его, потому что убийство - это тяжкий и отвратительный грех. Вы сможете добиться желаемого, даже если разлучите Йусуфа с нашим отцом, не убивая его. А для того, чтобы разлучить их, достаточно бросить Йусуфа на дно колодца. Но вы должны будете пригрозить ему, дабы он никому не рассказывал о нашем поступке, а назвался бежавшим рабом. В этом случае караван путников подберет его. Они оставят его себе и увезут в далекую страну». Этот брат относился к Йусуфу лучше всех остальных. Он отнесся к этому вопросу с наибольшей добротой и богобоязненностью. Воистину, одно зло бывает легче другого, и благодаря незначительному ущербу можно предотвратить гораздо больший ущерб. Братья согласились на это предложение и одобрили его.