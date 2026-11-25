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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Ayah 81
Ya-Sin
81
36:81
اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ٨١
أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ ٨١
أَوَلَيۡسَ
ﲩ
ٱلَّذِي
ﲪ
خَلَقَ
ﲫ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲬ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲭ
بِقَٰدِرٍ
ﲮ
عَلَىٰٓ
ﲯ
أَن
ﲰ
يَخۡلُقَ
ﲱ
مِثۡلَهُمۚ
ﲲﲳ
بَلَىٰ
ﲴ
وَهُوَ
ﲵ
ٱلۡخَلَّٰقُ
ﲶ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲷ
٨١
ﲸ
Lẽ nào Đấng đã tạo hóa ra các tầng trời và trái đất lại không có khả năng tạo hóa ra cái giống như họ ư? Không đâu, Ngài là Đấng Tạo Hóa Toàn Tri.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.