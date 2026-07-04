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Taha
80
20:80
يا بني اسراييل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ٨٠
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَـٰكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَٰعَدْنَـٰكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ٨٠
يَٰبَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
قَدۡ
أَنجَيۡنَٰكُم
مِّنۡ
عَدُوِّكُمۡ
وَوَٰعَدۡنَٰكُمۡ
جَانِبَ
ٱلطُّورِ
ٱلۡأَيۡمَنَ
وَنَزَّلۡنَا
عَلَيۡكُمُ
ٱلۡمَنَّ
وَٱلسَّلۡوَىٰ
٨٠
Hỡi dân Israel! TA (Allah) đã giải cứu các ngươi khỏi kẻ thù của các ngươi, TA đã giao ước với các ngươi ở phía bên phải của ngọn núi At-Tur, và TA đã ban Al-man (loại thức uống như mật ong) và chim cút xuống cho các ngươi.
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[
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ
] ئهی بهنی ئیسرائیل ئێوهمان ڕزگار كرد له دوژمنهكهتان كه فیرعهون بوو [
وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ
] وه بهڵێنیمان پێدان لهلای كێوی (طور) كه كۆمهڵێك لهگهڵ خۆیدا ههڵبژێرێ و بیانبات بۆ ئهوێ، لهوێ خواى گهوره قسهى لهگهڵ موسادا -
صلی الله علیه وسلم
- كردو تهوراتى پێ بهخشى [
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى (٨٠)
] (الْمَنَّ) واته: گهزۆی شیرینمان له ئاسمانهوه بۆ دابهزاندن، وه (السَّلْوَى) سوێسكه، یاخود ههنگوینمان پێ بهخشین.