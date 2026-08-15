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Tafsir: Taha 20:102
Taha
102
20:102
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوميذ زرقا ١٠٢
يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍۢ زُرْقًۭا ١٠٢
يَوۡمَ
يُنفَخُ
فِي
ٱلصُّورِۚ
وَنَحۡشُرُ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
يَوۡمَئِذٖ
زُرۡقٗا
١٠٢
Ngày mà tiếng Còi sẽ được hụ lên; Ngày đó, TA sẽ triệu tập những kẻ tội lỗi và họ trở nên xanh mặt (vì sợ hãi).
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{چەند دیمەنێكی رۆژی قیامەت} [
يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
] له ڕۆژی قیامهت ئهو ڕۆژهی كه ئیسرافیل فوو ئهكات به كهڕهنادا فوو كردنی دووهم بۆ زیندوو بوونهوهو حهشرو لێپرسینهوه [
وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (١٠٢)
] لهو ڕۆژهشدا تاوانباران له موشریك و سهرپێچیكاران حهشر ئهكهین به شینی، واته: چاویان شین ئهبێ له تینووێتی و سهختى سزادا.