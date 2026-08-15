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Tafsir: Taha 20:101
Taha
101
20:101
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ١٠١
خَـٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ حِمْلًۭا ١٠١
خَٰلِدِينَ
فِيهِۖ
وَسَآءَ
لَهُمۡ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
حِمۡلٗا
١٠١
Họ sẽ mãi mãi ở trong (sự trừng phạt) đó. Thật tồi tệ cho họ vào Ngày Phán Xét khi phải gánh nặng tội lỗi.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
خَالِدِينَ فِيهِ
] به نهمری لهناو ئهو سزایهو ئاگری دۆزهخ ئهمێننهوه [
وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (١٠١)
] وه له ڕۆژی قیامهتیشدا تاوانهكانیان خراپترین بارێكه كه ههڵیانگرتبێ.