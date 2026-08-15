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Tafsir: Taha 20:100
Taha
100
20:100
من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا ١٠٠
مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وِزْرًا ١٠٠
مَّنۡ
أَعۡرَضَ
عَنۡهُ
فَإِنَّهُۥ
يَحۡمِلُ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
وِزۡرًا
١٠٠
Ai lánh xa Nó (Kinh Qur’an này) thì sẽ gánh nặng tội lỗi vào Ngày Phán Xét.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ
] ههر كهسێك پشت له قورئانی پیرۆز بكات [
فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (١٠٠)
] ئهوه له ڕۆژی قیامهتدا تاوان و باری قورس ههڵئهگرێ و تاوانبار ئهبێ بههۆی پشت كردنی له قورئان.