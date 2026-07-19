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46
38:46
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٤٦
إِنَّآ أَخْلَصْنَـٰهُم بِخَالِصَةٍۢ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٦
إِنَّآ
أَخۡلَصۡنَٰهُم
بِخَالِصَةٖ
ذِكۡرَى
ٱلدَّارِ
٤٦
Quả thật, TA đã chọn họ làm những người hết lòng tưởng nhớ Ngôi nhà (ở Đời Sau).
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[
إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦)
] وه ئهمانمان تایبهت كردووه بهوهی كه بیریان لای دونیا نهبووه بهڵكو تایبهت یادی قیامهتیان كردۆتهوهو كاریان بۆ قیامهت كردووهو خۆشهویستى دونیامان له دڵیان دهركردووهو خۆشهویستى قیامهت و بهههشتمان خستۆته دڵیانهوه.