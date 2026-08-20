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Tafsir: Sad 38:25
Sad
25
38:25
فغفرنا له ذالك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ٢٥
فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٢٥
فَغَفَرۡنَا
لَهُۥ
ذَٰلِكَۖ
وَإِنَّ
لَهُۥ
عِندَنَا
لَزُلۡفَىٰ
وَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٢٥
Vậy là TA (Allah) đã tha thứ cho (Dawood) về điều đó. Quả thật ở nơi TA, Y có được một chỗ gần gũi và một nơi quay về tốt đẹp.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ
] ئێمهش لێی خۆش بووین لهو بڕیاره پهلهیهی كه دای [
وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (٢٥)
] وه له رۆژى قیامهت داود پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- لهلای ئێمه نزیكی و ڕێزو لێخۆشبوونی بۆ ههیه، وه گهڕانهوهی باشیشی بۆ ههیه كه پله بهرزهكانى بهههشته.