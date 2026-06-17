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Muhammad
7
47:7
يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ٧
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ٧
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Hỡi những người có đức tin! Nếu các ngươi ủng hộ (con đường chính nghĩa của) Allah thì Ngài sẽ trợ giúp các ngươi và Ngài sẽ làm vững chắc bước chân của các ngươi.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.